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Duyulmuyor sesiniz tek derdimiz hedefimiz

Fenerbahçe’nin açıklamasına Galatasaray kulübü sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Duyulmuyor sesiniz tek derdimiz hedefimiz
F.Bahçe'nin, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i alarak yaptığı "Sayın Cengiz ve camialarına artık üzerimizden iç siyaset yapma. Tenhada farklı kalabalıkta farklı davranma" şeklindeki açıklamalarına Sarı-Kırmızılılar, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan ve paylaşımda "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz" ifadeleriyle ezeli rakiplerinin Süper Lig'deki konumuna dikkat çekildi.

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