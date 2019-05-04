F.Bahçe'nin, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i alarak yaptığı "Sayın Cengiz ve camialarına artık üzerimizden iç siyaset yapma. Tenhada farklı kalabalıkta farklı davranma" şeklindeki açıklamalarına Sarı-Kırmızılılar, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan ve paylaşımda "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz" ifadeleriyle ezeli rakiplerinin Süper Lig'deki konumuna dikkat çekildi.
- Spor
- 04.05.2019
- Gazete
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