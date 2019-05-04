Bakan Kasapoğlu haltercileri kabul etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli haltercileri kabul etti. Kasapoğlu, "Halter bizim en çok ümidimiz olan branşlardan biri, Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız" dedi. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3'ü altın, 6'sı gümüş, 5'i bronz 14 madalya kazanmıştık.



RAMİL GULİYEV TOKYO VİZESİNİ KAPTI

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in Doha ayağında erkekler 200 metrede birinci oldu. Ramil böylece Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.



ANTALYASPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ GELDİ

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Göztepe maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi. Süğün, Kalkavan'ın 22. haftada Başakşehir ile oynadıkları maçta büyük hatalar yaptığını söyledi.



PHİLADELPHİA ÖNE GEÇTİ

NBA play-off'larında Toronto Raptors'ı 116-95 yenen Philadelphia 76ers, seride durumu 2-1 yaptı. Joel Embiid'in 33 sayı, 10 ribauntla oynadığı mücadelede, Jimmy Butler 22, J.J. Redick 15 sayı kaydetti.



PARALİMPİKTE 3 ALTIN

Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak dördüncü gününde makaralı yay erkek, W1 erkek ve klasik yay kadın milli takımları altın madalya aldı. Türkiye, bugün bireyselde 2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi verecek.



CAN ÖNCÜ PİSTE ÇIKIYOR

RED Bull KTM Ajo takımında mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağında İspanya'da piste çıkacak. Yarış yarın TSİ 12.00'de başlayacak.



T.TELEKOM-DAÇKA: 80-87

Darüşşafaka ​Tekfen, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 87-80 mağlup etti. Kartal Özmızrak 27 sayıyla Daçka'nın galibiyetinde başrol oynadı.



TEK MAÇ 210 BİN TL!

Meksikalı boksör Saul Canelo Alvare, Amerikalı Daniel Jacobs ile yapacağı 12 rauntluk karşılaşmadan minimum 35 milyon Dolar olacak yani yaklaşık olarak 210 milyon TL kazanacak.



PSG'YE ÇİFTE ŞOK!

Rennes ile oynanan Fransa Kupası finalinde kırmızı kart gören PSG'li Mbappe, yaptığı sert müdahale nedeniyle 3 maç ceza aldı. Taraftarla tartışan Brezilyalı yıldız Neymar'a da soruşturma açıldı.



ARKAS-FENERBAHÇE

Voleybolda Efeler Ligi'nde 2018- 2019 sezonu şampiyonunun ilan edileceği final serisinin son maçında, Arkas Spor ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak. Maç saat 15.00'te başlayacak.

