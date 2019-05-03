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Volkan’a 3 maç ceza

Volkan’a 3 maç ceza
PFDK, Trabzonspor maçı sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli Volkan Demirel'e 3 maç ceza verdi. Tecrübeli kaleci ayrıca 26 bin TL ile cezalandırıldı. Trabzon maçında ihraç edilmesine rağmen açıklamalar yapan Sadık ise 13 bin TL ceza aldı. Trabzonspor kondisyoneri Gökhan Kandemir ise 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

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