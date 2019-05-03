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Valbuena görüşme odasına!

Valbuena’nın sözleşmesi otomatik olarak uzamıyor. Ancak hem Valbuena hem de yönetim yeni sözleşmeye çok yakın...

Valbuena görüşme odasına!
Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan "25 maçta oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" maddesinin karşılıklı anlaşma yoluyla iptal edildiği öğrenilirken, yeni sözleşmenin kapıda olduğu öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve bonservisi elinde olacak olan Valbuena'nın Fenerbahçe'de kalmayı çok istediği, yönetimin ve Yanal'ın da buna sıcak baktığı ifade edildi. Valbuena ile sezon bitir bitmez görüşme yapılacak. Büyük bir olasılıkla şimdi ücretinden daha olmak kaydıyla 2 yıllık yeni bir sözleşmenin imzalanacağı da gelen haberler arasında.

VALBUENA HİÇ SORUN ÇIKARMADI
Valbuena zaman zaman yedek kalıp sonradan oyuna girse de bunu sorun yapmadı.

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