Trabzonspor önümüzdeki sezon için transfer bütçesini belirledi. Trabzonspor yönetimi bir oyuncuya ödenecek tavan rakamı 1 milyon Euro olarak belirlerken, scout ekibi ve teknik heyetin ısrarla alınması konusunda hem fikir olduğu bir oyuncu için ise maksimum 2 milyon Euro bonservis ödenecek. Bilindiği gibi Bordo-Mavili yönetim geldiğinde 35 milyon Euro olan kulübün oyuncu giderlerini 18 Milyon Euro'ya düşürmüştü.

25 YAŞ SINIRI

Transferlerin yaş ortalamasının ise stoper bölgesi hariç 25'in altında olması hedefleniyor.



TOPU AYAĞIYLA OYUNA SOKAN AKTÖRLER VAR!​

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları F.Bahçe maçıyla ilgili olarak, "90+'da topu ayağıyla oyuna sokan 12. oyuncu aktörleri var! Bunlar futbolun içinde varmış biz

Yunus EMRE SEL