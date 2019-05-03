Bugünkü
Takvim

e limit koydu: En fazla 2 milyon euro

Fırtına, planlamasını yaptı. Oyuncuya en fazla 1 milyno Euro ödeyecek. Transferde ödenecek maksimum bonservis ücreti ise 2 milyon Eur oolacak...

Trabzon’da limit 2 milyon euro

Trabzonspor önümüzdeki sezon için bütçesini belirledi. Trabzonspor yönetimi bir oyuncuya ödenecek tavan rakamı 1 milyon Euro olarak belirlerken, scout ekibi ve teknik heyetin ısrarla alınması konusunda hem fikir olduğu bir oyuncu için ise maksimum 2 milyon Euro bonservis ödenecek. Bilindiği gibi Bordo-Mavili yönetim geldiğinde 35 milyon Euro olan kulübün oyuncu giderlerini 18 Milyon Euro'ya düşürmüştü.

25 YAŞ SINIRI
Transferlerin yaş ortalamasının ise stoper bölgesi hariç 25'in altında olması hedefleniyor.


TOPU AYAĞIYLA OYUNA SOKAN AKTÖRLER VAR!​
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları F.Bahçe maçıyla ilgili olarak, "90+'da topu ayağıyla oyuna sokan 12. oyuncu aktörleri var! Bunlar futbolun içinde varmış biz

Yunus EMRE SEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor transfere limit koydu: En fazla 2 milyon euro
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri