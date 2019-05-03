Marcao takımdan ayrı çalıştı

G.Saray Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Marcao kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Cimbom, derbi hazırlıklarına bugün devam edecek.