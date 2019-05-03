Marcao takımdan ayrı çalıştı

G.Saray Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Marcao kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Cimbom, derbi hazırlıklarına bugün devam edecek.
- Spor
- 03.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.