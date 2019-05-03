İnandık bir kere

G.Saray'ın yıldızlarından Donk ve Onyekuru Beşiktaş'a gözdağı verdi. 2 futbolcu galibiyete inandıklarını söyleyerek 4 maçı da kazanacaklarını öne sürdü. Donk, "Bu maça en iyi şekilde başlayıp en iyi sonuçla ayrılacağız" dedi.

YİNE GOL ATABİLİRİM

Savunmada oynamasına rağmen F.Bahçe'ye bir gol attığını belirten Donk, "Yeniden bir duran topta gol atabilirim. Gol atacağıma dair bir his var" diye konuştu.



G.Saray'ın Nijeryalı yıldızı Onyekuru bu sezon 39 resmi karşılaşmada oynarken fileleri 14 kez havalandırmayı başardı.

SAHA AVANTAJIMIZ BULUNUYOR

Onyekuru ise Beşiktaş maçını sahalarında oynamanın bir avantaj olduğuna dikkat çekerek, "Taraftarımızla yüzde 100'ümüzü sahaya koyarak kazanmak istiyoruz. Güzel bir sonuç alacağız" diye konuştu.

UMARIM POZİSYON YAKALARIM

İçeri katederek attığı gollerden mutluluk duyduğunu vurgulayan Onyekuru, "Bu tip pozisyonların gelmesi beni mutlu ediyor. Bana gol şansı doğuyor. Umarım derbide bu pozisyonları yakalarım" dedi.