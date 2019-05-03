Hazırlıklar tam gaz Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam etti. 1.5 saatlik idmanda kanat ve duran top organizasyonları çalışıldı.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde 1.5 saat süren çalışmada kanat ve duran top organizasyonlarına ağırlık verildiği öğrenildi. Çalışmada sakatlıkları geçen Serdar Aziz, Mehmet Topal ve Moses da yer aldı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı anterman ile tamamlayıp tesislerde kampa girecek.