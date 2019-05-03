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Güneş’in zor kararı

derbideki ilk 11’den 10 oyuncuyu belirledi. Quaresma’ya ilk 11’de yer verecek olan tecrübeli teknik adam sol kanatta Kagawa ve Güven arasında karar veremedi.

Güneş’in zor kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray karşısında sahaya süreceği ilk 11'den 10 isim netleşti. Derbide Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giyecek.

DOSTANE GEÇSİN
Güneş sol kanatta Kagawa ve Güven Yalçın arasında ise henüz net bir karar veremedi. Son haftalardaki formu ve hızı nedeniyle Güven daha ön planda olmasına rağmen Japon yıldız Kagawa'nın tecrübeli bir oyuncu olması Güneş'in vereceği kararı zorlaştırıyor. Tecrübeli hoca dün beIN Sports'un düzenlediği gecede yaptığı açıklamada, "İlk 3'e baktığımızda biz kovalayan durumundayız. Pazar günü dostane bir maç olsun" dedi.


KARTAL SAĞNAK ALTINDA ÇALIŞTI
Beşiktaş G.Saray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yağmur altındaki idman 1.5 saat sürdü. Taktik ağırlıklı antrenmanda futbolcular kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirdi.

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