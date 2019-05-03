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'da derbisi öncesi açıklamalarda bulundu

idmanlarda takımını ’a motive ediyor. Tecrübeli hoca, “90 dakika savaşırsak kazanırız. Sizden 1’den 90. dakikaya kadar mücadele bekliyorum”diye konuştu.

Savaşırsak kazanırız

Teknik Direktörü idmanlarda futbolcularının beynini yıkıyor. Tecrübeli hoca antrenman başlamadan ile oynayacakları kader maçını hatırlatarak, "Savaşırsak kazanırız. Sizden 1. dakikadan 90'a kadar aynı mücadeleyi bekliyorum. Rakibe adım attırmayacak ve yüreğinizi ortaya koyarak oynayacaksınız. Golü ne kadar erken bulursak bizim için avantaj olacak. Beşiktaş iyi organize olan bir takım. Ancak sahaya inanarak çıkarsanız kazanırsınız. İlk dakikadan itibaren telaş yapmadan üstünlüğü ele almanızı bekliyorum. Kolay bir maç olmayacak. Buna rağmen sahadan zaferle ayrılacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

SİZLERE GÜVENİYORUM
Beşiktaş'ın zaaflarını tespit eden Terim'in futbolcularına bunları aktararak, "Bu maçı kazandığımız takdirde şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız. Sizlere güveniyorum. Yeter ki galibiyete inanın" ifadesini kullandı.

Fatih Terim idmanlarda futbolcularını Beşiktaş'a motive ediyor. Tecrübeli hoca derbide galibiyete inanıyor.

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