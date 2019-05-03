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'da Şok iddia: küçülmeye gidiyor!

Paris Saint Germain küçülmeye gidiyor!
Fransa basını PSG ile ilgili müthiş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre kulübün Katarlı sahibinin, Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü beklenen başarıyı kazanamayan PSG'den gücünü çekeceği öne sürüldü. Son dönemde artan vergi sıkıntısı, vergi oranlarının 'da yüksek oluşu ve diğer Avrupa ülkelerinin önünde olması da sorun yaratıyor.

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