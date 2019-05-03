Fransa basını PSG ile ilgili müthiş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre kulübün Katarlı sahibinin, Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü beklenen başarıyı kazanamayan PSG'den gücünü çekeceği öne sürüldü. Son dönemde artan vergi sıkıntısı, vergi oranlarının Fransa'da yüksek oluşu ve diğer Avrupa ülkelerinin önünde olması da sorun yaratıyor.
- Spor
- 03.05.2019
- Gazete
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