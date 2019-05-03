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‘Fener ol’ için ünlüler gecesi

‘Fener ol’ için ünlüler gecesi
FB TV'de bugün saat 21.00'de yayınlanacak olan 'İlker Ayrık ile Fener Ol Özel' programına F.Bahçeli ünlüler katılacak. Fener Ol kampanyasında Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk sürprizi yaşanacak. Bu 3 ünlü ismin de Ramazan Ayı boyunca FB TV'de program yapması bekleniyor.

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