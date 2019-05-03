Eczacıbaşı seriyi eşitledi! 2-2 Eczacıbaşı, Vakıfbank’ı yenerek seriyi eşitledi. Şampiyonluk maçı pazar günü oynanacak.

Vestel ​Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 4. maçında VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, seride 2-2 eşitliği sağladı. Eczacıbaşı, VakıfBank'ın servis hatalarıyla ilk seti 25-16 kazandı. Vakıfbank 2. sette oyun üstünlüğünü bırakmadı ve 25-18'le eşitliği yakaladı. Çekişmeli geçen 3. sette Eczacı 25-23'le bir kez daha öne geçti. 4. sette Zhu Ting'in etkili oyunuyla üstünlük kuran Vakıfbank maçı tie-break setine taşıdı. Tie-break setine 15-13 kazanan Eczacıbaşı maçı kazandı. Şampiyonluk maçı pazar günü oynanacak.