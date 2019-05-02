Terim’in torunları Florya’yı şenlendirdi

G.Saray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana Terim'in torunları Yaman Çetin ve Nil Bahçekapılı renk kattı. Terim torunlarıyla şakalaşırken renkli görüntüler oluştu. İdmanda dayanıklılık çalışması yapıldı. Aslan hazırlıklarına bugün devam edecek.
Torunlarını kucağına alan Fatih Terim onlarla şakalaştı. Florya'da renkli görüntüler oluştu.
Torunlarını kucağına alan Fatih Terim onlarla şakalaştı. Florya'da renkli görüntüler oluştu.
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