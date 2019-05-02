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Hedef 4 maçta 12 puan

’un hocası , oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Kalan 4 maçta 12 puan istiyorum” dedi.

Hedef 4 maçta 12 puan
Trabzonspor Teknik Direktörü , Süper Lig'de kalan 4 maçı kazanmak istediklerini söyledi. Karaman futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Şu anda 4. sıradayız ama ilerleyen haftalarda neler yaşanacağını kimse bilemez. Biz ligi en iyi yerde bitirmeliyiz. 4 maçta kayıp istemiyorum" ifadelerini kullandı. Karaman, "Beşiktaş 6 puan farkla önümüzde olabilir. Ancak onlarla maçımız var. Üst tarafın birbiriyle maçları var. Lig bitti havasına kesinlikle girmemeliyiz" diyerek oyuncularını motive etti.

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