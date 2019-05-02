Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gazete ve TV'lerin spor müdürleri ile bir toplantı yaptı. Gündemdeki konuları değerlendirdi. Cengiz, Ulienberg'den şampiyonluk yarışına, ibrasızlıktan Gomis'e kadar herşeye değindi.
UEFA'YA ÖYLE BİR YAZI DÖŞENDİK Kİ!
Cengiz, "VAR kayıtlarının açıklanmaması daha iyi olur. UEFA da bu görüşte" diyen Uilenberg için "Biz de UEFA'ya onun için bir yazı döşendik. Biz UEFA'yı, CAS'ı kazanmış adamlarız. Hakkımızı yedirmeyiz" dedi.
UEFA, BİZİMLE İLGİSİ YOK DEDİ
Cengiz UEFA'nın ise kendilerine "Evet Uilenberg UEFA'nın mentörüdür. Ama TFF'nin sorumluluğunda TFF'nin maaşlı bir mentörüdür. Bizimle ilgisi yoktur" yanıtı verdi. Bunu da TFF'ye de bildirdi. İşte Cengiz'in açıklamaları:
TV'DE CANLI YAYINLA KURA ÇEKELİM!
"Türkiye'de hepimiz direkt çalan, güvenilir, dürüst hakem arıyor. Futbolu konuşmuyoruz hakemi konuşuyoruz. Kısa vadede benim önerim son 4 haftada hakemleri kura çekelim. TV'den canlı olarak herkes görsün"
HAKEMLERE KARAKTER EĞİTİMİ ŞART
"Uzun vadeli çözüm önerim ise hakemlere eğitim verilirken dürüstlük eğitimi versinler. Maddi şartları düzeldi hakemlerin. Artık iyi kazanıyorlar. Genç hakemlere karakter eğitimi verelim. İyiler kötülerden fazla olsun"
BİZ DE FENER GİBİ PROJE YAPACAKTIK
"Fener ol projesinden önce biz de benzer bir proje için dernekler masasından izin aldık. İzinsiz bağış toplayamazsınız. 1 milyar TL toplamak için başvurduk. Biz Fener gibi karşılıksız yapmayacaktık. Bir anı verecektik."
'PARA MI DİLENİYORSUNUZ' DERLER
"Mesela bir aslan figürü filan olabilirdi. Ama devre arası 2 forvet 2 stoper aldık. 10 milyon Euro'ya Diagne'yi aldık. Bize "Paranız yok. Bütün parayı çarçur ettiniz şimdi de para mı dileniyorsunuz" derler diye vazgeçtik"
'BUNU ALMA, BUNU SATMA' DEMEM!
"Bizde transferde yetkili kişilerin görevine karışılmaz. Kamp yerine de karışmayız. Bunu alma, bunu al… Bunu satma bunu sat. Biz o topa girmeyiz. Ben Gomis'in niye gitmesini isteyim. Bu teknik bir iş. Fatih Terim deyince duracaksın..."
DİAGNE'NİN ELİ AYAĞINA DOLANIYOR
Diagne iyi golcü. Bazen geç intibak edebilir. Adamda kumaş var. Daha önce 3 bin kişiye oynuyordu. Şimdi 50 bin kişiye oynuyor. İnsanın eli ayağına dolaşır. Su akar yolunu bulur. Son 4 hafta sahada ölümüne mücadele edeceğiz. İyi futbol aramayalım. Önemli olan kazanmak. Şampiyon olmaya mecburuz."
TUNÇ ÖZGEN
UEFA'YA ÖYLE BİR YAZI DÖŞENDİK Kİ!
Cengiz, "VAR kayıtlarının açıklanmaması daha iyi olur. UEFA da bu görüşte" diyen Uilenberg için "Biz de UEFA'ya onun için bir yazı döşendik. Biz UEFA'yı, CAS'ı kazanmış adamlarız. Hakkımızı yedirmeyiz" dedi.
UEFA, BİZİMLE İLGİSİ YOK DEDİ
Cengiz UEFA'nın ise kendilerine "Evet Uilenberg UEFA'nın mentörüdür. Ama TFF'nin sorumluluğunda TFF'nin maaşlı bir mentörüdür. Bizimle ilgisi yoktur" yanıtı verdi. Bunu da TFF'ye de bildirdi. İşte Cengiz'in açıklamaları:
TV'DE CANLI YAYINLA KURA ÇEKELİM!
"Türkiye'de hepimiz direkt çalan, güvenilir, dürüst hakem arıyor. Futbolu konuşmuyoruz hakemi konuşuyoruz. Kısa vadede benim önerim son 4 haftada hakemleri kura çekelim. TV'den canlı olarak herkes görsün"
HAKEMLERE KARAKTER EĞİTİMİ ŞART
"Uzun vadeli çözüm önerim ise hakemlere eğitim verilirken dürüstlük eğitimi versinler. Maddi şartları düzeldi hakemlerin. Artık iyi kazanıyorlar. Genç hakemlere karakter eğitimi verelim. İyiler kötülerden fazla olsun"
BİZ DE FENER GİBİ PROJE YAPACAKTIK
"Fener ol projesinden önce biz de benzer bir proje için dernekler masasından izin aldık. İzinsiz bağış toplayamazsınız. 1 milyar TL toplamak için başvurduk. Biz Fener gibi karşılıksız yapmayacaktık. Bir anı verecektik."
'PARA MI DİLENİYORSUNUZ' DERLER
"Mesela bir aslan figürü filan olabilirdi. Ama devre arası 2 forvet 2 stoper aldık. 10 milyon Euro'ya Diagne'yi aldık. Bize "Paranız yok. Bütün parayı çarçur ettiniz şimdi de para mı dileniyorsunuz" derler diye vazgeçtik"
'BUNU ALMA, BUNU SATMA' DEMEM!
"Bizde transferde yetkili kişilerin görevine karışılmaz. Kamp yerine de karışmayız. Bunu alma, bunu al… Bunu satma bunu sat. Biz o topa girmeyiz. Ben Gomis'in niye gitmesini isteyim. Bu teknik bir iş. Fatih Terim deyince duracaksın..."
DİAGNE'NİN ELİ AYAĞINA DOLANIYOR
Diagne iyi golcü. Bazen geç intibak edebilir. Adamda kumaş var. Daha önce 3 bin kişiye oynuyordu. Şimdi 50 bin kişiye oynuyor. İnsanın eli ayağına dolaşır. Su akar yolunu bulur. Son 4 hafta sahada ölümüne mücadele edeceğiz. İyi futbol aramayalım. Önemli olan kazanmak. Şampiyon olmaya mecburuz."
TUNÇ ÖZGEN
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