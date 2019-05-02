Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ibrasızlık ve seçim konusunda da önemli açıklamalar yaptı. İşte Cengiz'in anlattıkları:
POLAT'A HAKSIZLIK YAPTIK
"Adnan Polat'ı ibra etmediğimiz dönemde de hata yaptık. Ben aynı yanlışı yapmayalım. Beni ibra etmeyecekseniz mali açıdan ibra etmeyin dedim. Bizi mali açıdan ibra ettiler. Konuşursam ağzımı çok pis açarım. Ama yapmam.
FUTBOLCULAR AYAĞA KALKTI
Şampiyonluğa oynamasaydık hemen seçim kararı alırdım. İbrasızlık kararından sonra hemen hocamız aradı. "Futbolcular ayağa kalktı" dedi. Aynı şekilde basketçiler voleybolcular da öyle. Ben Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birinin başındayım. Eski başkanlardan biri geldi dedi ki "Başkanım çık ortam gergin. De ki kardeşim ben seçime gidiyorum. Beni ibra edin"... Ben o anda küfür edebilirdim. Arkamı döndüm. Gittim. Ayıp. Bir Galatasaray Başkanı tekrar seçilmek için kendini küçültmez. Adnan bey de yapmadı. Helal olsun. Duruş her şeydir. Beni ibra etsen ne olur, etmesen ne olur. Şu an seçime gidiyorum desem ne olur bir düşünün. Takım şampiyonuluğa gidiyor."
POLAT'A HAKSIZLIK YAPTIK
"Adnan Polat'ı ibra etmediğimiz dönemde de hata yaptık. Ben aynı yanlışı yapmayalım. Beni ibra etmeyecekseniz mali açıdan ibra etmeyin dedim. Bizi mali açıdan ibra ettiler. Konuşursam ağzımı çok pis açarım. Ama yapmam.
FUTBOLCULAR AYAĞA KALKTI
Şampiyonluğa oynamasaydık hemen seçim kararı alırdım. İbrasızlık kararından sonra hemen hocamız aradı. "Futbolcular ayağa kalktı" dedi. Aynı şekilde basketçiler voleybolcular da öyle. Ben Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birinin başındayım. Eski başkanlardan biri geldi dedi ki "Başkanım çık ortam gergin. De ki kardeşim ben seçime gidiyorum. Beni ibra edin"... Ben o anda küfür edebilirdim. Arkamı döndüm. Gittim. Ayıp. Bir Galatasaray Başkanı tekrar seçilmek için kendini küçültmez. Adnan bey de yapmadı. Helal olsun. Duruş her şeydir. Beni ibra etsen ne olur, etmesen ne olur. Şu an seçime gidiyorum desem ne olur bir düşünün. Takım şampiyonuluğa gidiyor."
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