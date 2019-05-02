Babel’e 3 yıl için 10 milyon Euro Sky Sports, G.Saray’ın Babel’le anlaştığını duyurdu. Haberde yıldız futbolcuya 3 yıl için 10 milyon Euro ödeneceği de öne sürüldü

İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından Sky Sports, Galatasaray'ın Ryan Babel ile görüşmelere resmi olarak başladığını duyurdu. Haberde 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 3 yıllığına 10 milyon Euro değerinde sözleşme imzalayacağının altı çizildi. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp Fulham'a transfer olan Hollandalı oyuncu 14 maçta 5 gol kaydetti. TÜM MANŞETLER