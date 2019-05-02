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Babel’e 3 yıl için 10 milyon Euro

Sky Sports, G.Saray’ın Babel’le anlaştığını duyurdu. Haberde yıldız futbolcuya 3 yıl için 10 milyon Euro ödeneceği de öne sürüldü

Babel’e 3 yıl için 10 milyon Euro
İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından Sky Sports, Galatasaray'ın Ryan Babel ile görüşmelere resmi olarak başladığını duyurdu. Haberde 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 3 yıllığına 10 milyon Euro değerinde sözleşme imzalayacağının altı çizildi. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp Fulham'a transfer olan Hollandalı oyuncu 14 maçta 5 gol kaydetti.

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