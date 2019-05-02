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’ı etmek için harekete geçiyor

’ı kadrosuna katmak isteyen , Fenerbhaçe’ye sezon başında Milan’dan 14.5 milyon Euro’ya aldığı Hırvat santrfor Nikola Kalinic’i teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak ’nin bir miktar para da isteyebileceği öğrenildi...




Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen Eljif Elmas ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun transferi için İspanyol kulübü Atletico Madrid'in ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. İspanyol kulübünün bu transferde Nikola Kalinic'i Sarı-Lacivertliler'e önereceği iddia edildi.

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