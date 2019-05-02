Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen Eljif Elmas ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun transferi için İspanyol kulübü Atletico Madrid'in ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. İspanyol kulübünün bu transferde Nikola Kalinic'i Sarı-Lacivertliler'e önereceği iddia edildi.
- Spor
- 02.05.2019
- Gazete
Atletico Madrid Eljif Elmas’ı transfer etmek için harekete geçiyor
Eljif Elmas’ı kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid, Fenerbhaçe’ye sezon başında Milan’dan 14.5 milyon Euro’ya aldığı Hırvat santrfor Nikola Kalinic’i teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak Fenerbahçe’nin bir miktar para da isteyebileceği öğrenildi...
Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen Eljif Elmas ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun transferi için İspanyol kulübü Atletico Madrid'in ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. İspanyol kulübünün bu transferde Nikola Kalinic'i Sarı-Lacivertliler'e önereceği iddia edildi.
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