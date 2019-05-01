Yine yeniden Skrtel Skrtel’in “İstanbul’da mutluyum açıklaması” kalma şansını güçlendirdi. Yanal da Slovak stopere sıcak bakıyor.

Slovak basınına açıklamalarda bulanan ve Parma ile anlaştığı yolundaki haberleri yalanlayarak "İstanbul'da mutluyum. Ailem de İstanbul'u seviyor" diyen Skrtel'in sezon sonunda Fenerbahçe'de kalma ihtimali arttı. Sözleşmesi bitecek olan Skrtel ile yönetimin bir görüşme yapacağı, teknik patron Yanal'ın da kalmasına sıcak baktığı bildirildi. Ancak Skrtel'in ücretinde en az yüzde 40 indirime getmesi gerekiyor.