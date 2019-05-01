Süper Lig'de heyecan her geçen hafta biraz daha artıyor. 62 puanla lider durumda bulunan Başakşehir'i, 60 puanla Galatasaray ve 59 puanla Beşiktaş takip ediyor. Son 4 haftada alınacak sonuçlardan sonra 2018-19 sezonunun şampiyonu belli olacak. Bu süreçte özellikle de 2 maç ligin kaderini çok büyük ölçüde etkileyecek.
2 MAÇ KADER NİTELİĞİ TAŞIYOR
Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve 33. haftadaki Galatasaray-Başakşehir maçlarının sonucu şimdiden merak ediliyor. Bu maçlarda alınacak sonuçlardan sonra 3 ekipten biri ipi göğüslemiş olacak.
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