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'de şampiyonu - ve Galatasaray- maçları belirleyecek

’de , G.Saray ve arasındaki yarış kızıştı. Kimin ipi göğüsleyeceği son 4 maçta alınacak sonuçlardan sonra netleşecek. , ve 'da şampiyonlar daha lig bitmeden belli oldu. , , Portekiz ve 'da ise yarış 2 ekip arasında sürüyor.



Süper Lig'de heyecan her geçen hafta biraz daha artıyor. 62 puanla lider durumda bulunan Başakşehir'i, 60 puanla Galatasaray ve 59 puanla Beşiktaş takip ediyor. Son 4 haftada alınacak sonuçlardan sonra 2018-19 sezonunun şampiyonu belli olacak. Bu süreçte özellikle de 2 maç ligin kaderini çok büyük ölçüde etkileyecek.

2 MAÇ KADER NİTELİĞİ TAŞIYOR
Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve 33. haftadaki Galatasaray-Başakşehir maçlarının sonucu şimdiden merak ediliyor. Bu maçlarda alınacak sonuçlardan sonra 3 ekipten biri ipi göğüslemiş olacak.

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