'de heyecan her geçen hafta biraz daha artıyor.puanla lider durumda bulunan'i,puanlavepuanlatakip ediyor. Son 4 haftada alınacak sonuçlardan sonrasezonunun şampiyonu belli olacak. Bu süreçte özellikle de 2 maç ligin kaderini çok büyük ölçüde etkileyecek.hafta oynanacakvehaftadakimaçlarının sonucu şimdiden merak ediliyor. Bu maçlarda alınacak sonuçlardan sonraekipten biri ipi göğüslemiş olacak.