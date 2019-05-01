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Sadık’ta para cezası müjdesi

Trabzon maçında kırmızı görmesine rağmen röportaj veren Sadık ‘talimatlara aykırı hareketten’ sevk edildiği için para cezası alacak. Volkan ise açıklamaları nedeniyle PFDK’lık oldu.

Sadık’ta para cezası müjdesi
Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesine rağmen yayıncı kuruluşa röportaj veren Sadık Çiftpınar'ın 4-12 maç arasında ceza alacağı öne sürülmüştü. Ancak korkulan olmadı. Yıldız futbolcu 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Sadık bu nedenle sadece para cezalı alacak. Volkan Demirel ise aynı maç sonrasında 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'lık oldu.

KARAR YARIN
Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Üç isim hakkında karar yarınki PFDK toplantısından sonra açıklanacak.

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