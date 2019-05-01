Sadık’ta para cezası müjdesi

Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesine rağmen yayıncı kuruluşa röportaj veren Sadık Çiftpınar'ın 4-12 maç arasında ceza alacağı öne sürülmüştü. Ancak korkulan olmadı. Yıldız futbolcu 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Sadık bu nedenle sadece para cezalı alacak. Volkan Demirel ise aynı maç sonrasında 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'lık oldu.
KARAR YARIN
Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Üç isim hakkında karar yarınki PFDK toplantısından sonra açıklanacak.
KARAR YARIN
Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Üç isim hakkında karar yarınki PFDK toplantısından sonra açıklanacak.
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