Fırtına’da hedef Yusuf Sarı

sezonsonu için transferçalışmalarını hızlandırdı.yöneticilerin geleceksezon güçlü bir ekipkurmak için en az 4gurbetçi oyuncu transferigerçekleştirmeyi istedikleriortaya çıktı.Bu doğrultu da ilk hedefinMarsilya'nın ikincitakımında formagiyenolduğuöne sürüldü.yönetimyaşındakisağ kanat oyuncuylakurduğu ilk temas sonucundaolumlu cevapaldı.önümüzdeki günlerdedeileiçin masaya oturmayıplanlıyor.ile sözleşmesiyılında sona erecek olaniçin ilk etapta satın alma opsiyonu ile kiralanması yönünde girişim yapılacağı alınacak cevaba göre de bonservisi için teklif yapılacak.milli takımda da forma giyen oyuncu için milli takım antrenörleri ve Trabzonspor kulübünün scout ekibi de olumlu referanslar verdi. Yusuf Sarı, Marsilya'nın ikinci takımıyla sadece 9 maça çıktı.