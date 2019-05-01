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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 22:34

CANLI | - maçı | Barcelona maçı

yarı final ilk maçında evinde 'u konuk ediyor. Barcelona bir önceki turda İngiliz devi 'ı fazla zorlanmadan elemişti. Liverpool ise favori olarak gösterildiği Porto eşleşmesinde hata yapmadı. Şampiyonlar Ligi Barcelona- Liverpool maçınının ını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI | Barcelona - Liverpool

Devler Ligi'nde nefeslerin tutulduğu maç... sahasında 'nin güçlü ekibi ile karşılaşıyor. Yarı finalin ilk maçında iki ekip rövanş için avantajlı skor elde etmeye çalışıyor.



BARCELONA - LİVERPOOL MAÇI CANLI ANLATIM


JURGEN KLOPP İDDİALI!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek Liverpool'da , basına açıklamalarda bulundu.

Klopp, fotomuhabirlerin kendisini sürekli olarak çekmesi üzerine, "Adımı Google'a yazın, birçok fotoğrafımı bulacaksınız zaten. Bu kadar çok çekmenize gerek yok." diyerek konuşmasına başladı.

Kendisinin " bir mabed değil" sözlerinin hatırlatılmasına ilişkin Alman teknik adam, "Ben futbol aşığıyım. hakkında kötü söz söyleyebileceğimi nasıl düşünürsünüz!" diyerek cevap verdi.

Liverpool patronu, Barcelona takımının sadece 'den oluşmadığını ve kaliteli bir ekip olduğunu aktarırken, "Barcelona, sadece Messi'den oluşmuyor. Çok kaliteli bir ekipleri var. Halihazırda şampiyon oldular. Messi, Şampiyonlar Ligi kupasını istediğini söylemişti. Bu söz hepimiz için tehdit aslında." diyerek görüşlerini bildirdi.

VALVERDE: FİNAL BİZİM

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'u evinde ağırlayacak olan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam konuşmasının başında iddia sözler sarf ederken, "Hangi takımın finale daha uygun olduğunu bilmiyorum ama Madrid'de finali oynayan taraf biz olacağız." dedi.

Liverpool'un oldukça kaliteli oyuncularla kurulu olduğunu aktaran Valverde, İngiliz ekibinin ligde sadece 1 mağlubiyetinin olmasına "Başarması zor bir istatistik" yorumunu yaparken, "Liverpool çok kaliteli oyuncuları, olağanüstü hücumcuları olan ve yüksek seviyede oynayabilen bir takım. Klopp, Dortmund'da yaptıklarını Liverpool'da da uyguluyor. Ligde sadece 1 mağlubiyetleri var. Başarması çok güç bir istatistik." dedi.

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