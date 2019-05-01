Arkas, Fener’i yendi final serisi 2-2’ye geldi

VOLEYBOL Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Arkas Spor, art arda 2. galibiyetini aldığı seride durumu 2-2'ye getirdi. Arkas Spor ile Fenerbahçe şampiyonun belli olacağı serinin 5. ve son maçında, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.