Yeni Malatya yara sardı Hafta içinde Türkiye Kupası’nda final şansın ı kaçıran Malatya ligde Kasımpaşa’yı devirdi...

Süper Lig'de 5.'lik mücadelesi veren Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 3 maç sonra kazandı. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen ve Erol Bulut'un istifasının şokunu yaşayan Sarı-Siyahlılar'ı galibiyete taşıyan golleri 42. dakikada Adem Büyük ve 69. dakikada Robin Yalçın kaydetti. Konuk ekibe 84. dakikada Fode Koita'nın attığı gol puan için yeterli olmadı.