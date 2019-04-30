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Yeni Malatya yara sardı

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda final şansın ı kaçıran Malatya ligde Kasımpaşa’yı devirdi...

Yeni Malatya yara sardı
Süper Lig'de 5.'lik mücadelesi veren Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 3 maç sonra kazandı. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen ve Erol Bulut'un istifasının şokunu yaşayan Sarı-Siyahlılar'ı galibiyete taşıyan golleri 42. dakikada Adem Büyük ve 69. dakikada Robin Yalçın kaydetti. Konuk ekibe 84. dakikada Fode Koita'nın attığı gol puan için yeterli olmadı.

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