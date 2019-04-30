Valbuena’da sözleşme krizi

Valbuena'nın sözleşmesindeki "25 Lig ve Avrupa maçında oynarsa sözleşme 1 yıl uzar" maddesi Trabzonspor maçının ardından aktif oldu. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimle Fransız yıldız arasında sözleme krizi yaşanıyor. Fenerbahçe toplamda yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Fransız yıldıza 1.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Valbuena teklifi kabul etmedi.
- Spor
- 30.04.2019
- Gazete
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