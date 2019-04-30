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Valbuena’da sözleşme krizi

Valbuena’da sözleşme krizi
Valbuena'nın sözleşmesindeki "25 Lig ve Avrupa maçında oynarsa sözleşme 1 yıl uzar" maddesi Trabzonspor maçının ardından aktif oldu. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimle Fransız yıldız arasında sözleme krizi yaşanıyor. Fenerbahçe toplamda yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Fransız yıldıza 1.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Valbuena teklifi kabul etmedi.

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