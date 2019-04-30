Özkaynaklar sonradan açıldı Trabzon, ligde son 14 haftada 25 gol atarken altyapı oyuncuları, bunun 3’te 1’ini kaydetmiş oldu

Trabzon'da altyapıdan gelen oyuncular, son haftalarda takıma önemli skor katkısı sağladı. F.Bahçe maçında Yusuf Yazıcı bu kez golle buluşan isim olurken altyapı oyuncuları bu sezon toplamda 8. gollerini kaydetti. Fırtına ligde son 14 haftada 25 gol atarken altyapı oyuncuları, bunun yaklaşık 3'te 1'ini kaydetmiş oldu.