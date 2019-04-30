Maç bitti hakeme koştu Fatih Terim, maç sonrası soluğu Mete Kalkavan’ın yanında aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın yanında aldı... Bir hayli sinirli olduğu gözlenen tecrübeli çalıştırıcının Mete Kalkavan'a birşeyler anlattığı gözlendi. Maçın hakemi Kalkavan ve yardımcılarının Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in sözlerini sessiz bir şekilde dinledikten sonra soyunma odasına doğru yöneldiği gözlendi.