Galatasaray’dan Konya’da karavana! Sarı-Kırmızılılar, Konya’yı geçip liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak böylesine önemli bir maçta Konyaspor kalesine bir isabetli şut bile göndremediler...

G.Saray Konyaspor deplasmanında hayal kırıklığı yaşattı. Cimbom, 90 dakika boyunca Konyaspor karşısında hücum etmekte zorlandı. Hücum oyuncuları formsuz olunca da gol bulamadı. Maçla ilgili en dikkat çekici istatistik ise Galatasaray'ın Konyaspor kalesine isabetli şut gönderememesiydi. Aslan, 90 dakika boyunca kaleyi bir kez bile göremedi. Galatasaray taraftarları özellikle Mbaye Diagne'ye büyük tepki gösterdiler. Maç boyunca etkisiz olan Senegalli golcü, sosyal medyada taraftarlar tarafından tepki çekti.