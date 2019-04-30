maçının ardındanaçıklamalarda bulundu.Konya'dan liderdönmeyi çok istediklerinisöyleyen FatihTerim, "Ama 4 maçıkazanarak şampiyonolacağız. Zora soktukama zaten zor kazanıyoruz"diye konuştu.ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Terim, "Başka zaman konuşurum. Bir gün konuşacağız ama şimdi değil. Takımımın bana ihtiyacı var. Derbi maçı öncesi kimseyi rahatsız etmeyelim" dedi.için sevinmeyeceklerini söyleyen Terim, "Hayatım boyunca takımlarımı beraberlik için oynatmadım. Avantajı kaybettik ama hiçbir şey kaybetmedik. Rakiplerimizde kazanmak zorunda" diye konuştu.duran toplarda daha iyi olmaları gerektiğini söyleyerek, "Orayı geliştirmeliyiz" dedi.