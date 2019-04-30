Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Konya'dan lider dönmeyi çok istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Ama 4 maçı kazanarak şampiyon olacağız. Zora soktuk ama zaten zor kazanıyoruz" diye konuştu.
TAKIMIMIN BANA İHTİYACI VAR
Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Terim, "Başka zaman konuşurum. Bir gün konuşacağız ama şimdi değil. Takımımın bana ihtiyacı var. Derbi maçı öncesi kimseyi rahatsız etmeyelim" dedi.
BERABERLİK İÇİN SEVİNEMEYİZ
Beraberlik için sevinmeyeceklerini söyleyen Terim, "Hayatım boyunca takımlarımı beraberlik için oynatmadım. Avantajı kaybettik ama hiçbir şey kaybetmedik. Rakiplerimizde kazanmak zorunda" diye konuştu.
DURAN TOPLARDA İYİ OLMALIYIZ
Terim duran toplarda daha iyi olmaları gerektiğini söyleyerek, "Orayı geliştirmeliyiz" dedi.
TAKIMIMIN BANA İHTİYACI VAR
Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Terim, "Başka zaman konuşurum. Bir gün konuşacağız ama şimdi değil. Takımımın bana ihtiyacı var. Derbi maçı öncesi kimseyi rahatsız etmeyelim" dedi.
BERABERLİK İÇİN SEVİNEMEYİZ
Beraberlik için sevinmeyeceklerini söyleyen Terim, "Hayatım boyunca takımlarımı beraberlik için oynatmadım. Avantajı kaybettik ama hiçbir şey kaybetmedik. Rakiplerimizde kazanmak zorunda" diye konuştu.
DURAN TOPLARDA İYİ OLMALIYIZ
Terim duran toplarda daha iyi olmaları gerektiğini söyleyerek, "Orayı geliştirmeliyiz" dedi.
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