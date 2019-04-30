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maçı sonrası camiaya ince mesaj verdi:4 maçı kazanıp şampiyon olacağız

"Buradan lider dönmeyi çok isterdik ama bu durum gerçekleşmedi. 4 maçı kazanarak şampiyon olacağız.Hakemlerle ilgili konuşursam duramam. Ayrıca konuşarak derbi öncesi kimseyi rahatsız etmeyelim."

4 maçı kazanıp şampiyon olacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Konya'dan lider dönmeyi çok istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Ama 4 maçı kazanarak şampiyon olacağız. Zora soktuk ama zaten zor kazanıyoruz" diye konuştu.

​TAKIMIMIN BANA İHTİYACI VAR
Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Terim, "Başka zaman konuşurum. Bir gün konuşacağız ama şimdi değil. Takımımın bana ihtiyacı var. Derbi maçı öncesi kimseyi rahatsız etmeyelim" dedi.



​BERABERLİK İÇİN SEVİNEMEYİZ
Beraberlik için sevinmeyeceklerini söyleyen Terim, "Hayatım boyunca takımlarımı beraberlik için oynatmadım. Avantajı kaybettik ama hiçbir şey kaybetmedik. Rakiplerimizde kazanmak zorunda" diye konuştu.

​DURAN TOPLARDA İYİ OLMALIYIZ
Terim duran toplarda daha iyi olmaları gerektiğini söyleyerek, "Orayı geliştirmeliyiz" dedi.

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