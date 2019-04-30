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Cimbom, Konya ile berabere kaldı... Lider olma şansını kaçırdı

90 dakika boyunca sadece 1 net pozisyon bulabilen Sarı- Kırmızılılar yine de kalan 4 maçını kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak.

Kocaman hüsran
Cimbom büyük fırsatı tepti... Sarı- Kırmızılılar, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak liderlik şansını kaçırdı. Galatasaray böylece son 4 haftaya Başakşehir'in 2 puan gerisinde girdi. 27. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Fernando topu ıskaladı.

FEGHOULİ İSABETSİZ VURDU
45+2. dakikada Belhanda'nın havalandırdığı topu Ndiaye, Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti. 57'de Belhanda'nın uzaktan şutu direği yaladı

DİAGNE YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
65. dakikada Galatasaray en net pozisyonunu yakaladı. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne yüzde yüz fırsatı harcadı. 73'te Jevtovic uzaklardan vurdu, Muslera kurtardı.

DONK ÇERÇEVEYİ BULAMADI
81. dakikada soldan Emre Akbaba ortaladı. Diagne'nin kafa vuruşundan sonuç çıkmadı. 90+6. dakikada kullanılan kornerde Donk'un kafa vuruşu da çerçeveyi bulmadı ve maç 0-0 bitti.

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