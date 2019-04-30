Aslan’dan dev adım

Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi 3. maçında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 74-59 yendi. Seride 2-1 öne geçen Sarı-Kırmızılılar yarın yine taraftarı önünde oynanacak maçı da kazanırsa finale yükselecek.
11'E KADAR ÇIKTI!
İlk çeyreğin ortasından itibaren üstünlüğü ele alan Galatasaray periyodu 23-18 önde tamamladı. Cimbom 2. çeyrekte farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkarsa da Fenerbahçe geri döndü ve devre sonunda fark 2 sayıya kadar indi.
İYİ HÜCUM ETTİLER
Ancak 3. çeyrekte Işıl ve Jefferson'ın önderliğinde iyi hücum eden Galatasaray farkı giderek açtı ve rahat bir galibiyet aldı. Seride 4. maç yarın 19.00'da oynanacak.
11'E KADAR ÇIKTI!
İlk çeyreğin ortasından itibaren üstünlüğü ele alan Galatasaray periyodu 23-18 önde tamamladı. Cimbom 2. çeyrekte farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkarsa da Fenerbahçe geri döndü ve devre sonunda fark 2 sayıya kadar indi.
İYİ HÜCUM ETTİLER
Ancak 3. çeyrekte Işıl ve Jefferson'ın önderliğinde iyi hücum eden Galatasaray farkı giderek açtı ve rahat bir galibiyet aldı. Seride 4. maç yarın 19.00'da oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.