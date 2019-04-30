Aslan’dan dev adım Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi evinde yenerek Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisinde 2-1 öne geçti... Sarı-Kırmızılılar yarın da taraftarı önünde kazanırsa finale yükselmeyi başaracak.

Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi 3. maçında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 74-59 yendi. Seride 2-1 öne geçen Sarı-Kırmızılılar yarın yine taraftarı önünde oynanacak maçı da kazanırsa finale yükselecek.



11'E KADAR ÇIKTI!

İlk çeyreğin ortasından itibaren üstünlüğü ele alan Galatasaray periyodu 23-18 önde tamamladı. Cimbom 2. çeyrekte farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkarsa da Fenerbahçe geri döndü ve devre sonunda fark 2 sayıya kadar indi.



İYİ HÜCUM ETTİLER

Ancak 3. çeyrekte Işıl ve Jefferson'ın önderliğinde iyi hücum eden Galatasaray farkı giderek açtı ve rahat bir galibiyet aldı. Seride 4. maç yarın 19.00'da oynanacak.