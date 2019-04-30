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Aleyhimize hakem hataları oluyor

Aleyhimize hakem hataları oluyor
Mariano maçtan sonra hakem hatalarını eleştirdi. Pozisyonlar yakalamalarına rağmen bunu değerlendiremediklerini ifade eden Mariano, "Hakem konuşmak istemiyorum ama Diagne'nin pozisyonunda ofsayt yoktu. VAR'a gidip bakılabilirdi. Yine de her şey bizim elimizde. Kalan maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

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