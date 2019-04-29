Yok böyle bir geri dönüş! Beşiktaş 6 haftada 13 puan geriden gelmeyi başardı

geceyenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakan, bu sezon müthiş bir geri dönüşün hikayesini yazıyor. Liginhaftasındaile deplasmandaberabere kalan, liderpuan gerisindeydi.ekip,beraberliğininardındanmaçüst üste kazanıppuan toplarken, rakipleriönemli puan kayıplarıyaşadı. Maç fazlasıylayakalayanile farkıindirdi.bumaçlık seride sırasıylaveve dün demağlup etti.haftaile deplasmandafinal niteliğindebir derbi oynayacakolan, bu maçıda kazanırsa şampiyonlukiçin en büyük adımıatmış olacak.Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan Shinjidün yedek kulübesine çekti. Güneş, Japon futbolcunun yerine Güven Yalçın'a 11'de forma verdi. Kagawa, Ankaragücü maçında 64. dakikada oyuna Güven'in yerine dahil oldu. Uzatmalarla dahil 30 dakika sahada kalan81'deki golünde asisti yapan isim olmayı başardı.