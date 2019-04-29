Yok böyle bir geri dönüş! Beşiktaş 6 haftada 13 puan geriden gelmeyi başardı

Dün gece Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakan Beşiktaş, bu sezon müthiş bir geri dönüşün hikayesini yazıyor. Ligin 24. haftasında Kayseri ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisindeydi.
MAÇ FAZLASIYLA G.SARAY'I YAKALADI
Siyah-beyazlı ekip, Kayseri beraberliğinin ardından 6 maç üst üste kazanıp 18 puan toplarken, rakipleri önemli puan kayıpları yaşadı. Maç fazlasıyla G.Saray'ı yakalayan Beşiktaş, Başakşehir ile farkı 3'e indirdi.
6 HAFTADA ZİRVEYE GÖZ DİKTİ
Beşiktaş bu 6 maçlık seride sırasıyla Atiker Konyaspor'u 3-2, Göztepe'yi 1-0, Çaykur Rizespor'u 7-2, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'u 2-1 ve dün de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
SEZONUN FİNALİNE ÇIKIYORLAR
Önümüzdeki hafta G.Saray ile deplasmanda final niteliğinde bir derbi oynayacak olan Beşiktaş, bu maçı da kazanırsa şampiyonluk için en büyük adımı atmış olacak.
KAGAWA'YA 30 DAKİKA YETTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan Shinji Kagawa'yı dün yedek kulübesine çekti. Güneş, Japon futbolcunun yerine Güven Yalçın'a 11'de forma verdi. Kagawa, Ankaragücü maçında 64. dakikada oyuna Güven'in yerine dahil oldu. Uzatmalarla dahil 30 dakika sahada kalan Japon 10 numara, Ljajic'in 81'deki golünde asisti yapan isim olmayı başardı.
MAÇ FAZLASIYLA G.SARAY'I YAKALADI
Siyah-beyazlı ekip, Kayseri beraberliğinin ardından 6 maç üst üste kazanıp 18 puan toplarken, rakipleri önemli puan kayıpları yaşadı. Maç fazlasıyla G.Saray'ı yakalayan Beşiktaş, Başakşehir ile farkı 3'e indirdi.
6 HAFTADA ZİRVEYE GÖZ DİKTİ
Beşiktaş bu 6 maçlık seride sırasıyla Atiker Konyaspor'u 3-2, Göztepe'yi 1-0, Çaykur Rizespor'u 7-2, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'u 2-1 ve dün de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
SEZONUN FİNALİNE ÇIKIYORLAR
Önümüzdeki hafta G.Saray ile deplasmanda final niteliğinde bir derbi oynayacak olan Beşiktaş, bu maçı da kazanırsa şampiyonluk için en büyük adımı atmış olacak.
KAGAWA'YA 30 DAKİKA YETTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan Shinji Kagawa'yı dün yedek kulübesine çekti. Güneş, Japon futbolcunun yerine Güven Yalçın'a 11'de forma verdi. Kagawa, Ankaragücü maçında 64. dakikada oyuna Güven'in yerine dahil oldu. Uzatmalarla dahil 30 dakika sahada kalan Japon 10 numara, Ljajic'in 81'deki golünde asisti yapan isim olmayı başardı.
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