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oyuncularına işte böyle seslendi: Başınızı kaldırın sizinle gurur duyuyorum

’de 22 yıl sonra galibiyete çok yaklaşan ancak son dakika golüyle yıkılan Fırtına’da teknik patron , üzgün olan oyuncularına “Başınızı kaldırın... Sizinle tüm lular gibi gurur duyuyorum” dedi.

Başınızı kaldırın sizinle gurur duyuyorum
Trabzonspor 22 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenmeye çok yaklaşmış ancak 90+6. dakikada gelen golle yıkılmıştı. Maçtan sonra Bordo-Mavililer'in soyunma odasında ölüm sessizliği yaşanıyordu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu.

DERSLER ÇIKARMALIYIZ
Soyunma odasına giren teknik direktör , "Başınızı kaldırın sizinle gurur duyuyorum. Harika mücadele ettiniz ve duruşunuz tüm Trabzonsporluları mutlu etti. Evet galip gelebilirdik, buna çok yaklaşmıştık ama bu da ders almamız gereken bir durum oldu" diyerek teli etti.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da oyunculara seslenerek, "Siz bugün gösterdiniz ki biz her zaman daha iyisini yapacak güce sahibiz. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yunus EMRE SEL

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