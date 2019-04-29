Bugünkü
Takvim

Sadık Çiftpınar sezonu kapatabilir

Kırmızı gördüğü halde röportaj veren Sadık 4 ile 12 maç arası ceza alabilir

Sadık Çiftpınar sezonu kapatabilir
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, maç sonu verdiği röportaj nedeniyle 4 ile 12 maç arasında ceza alabileceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatında geçen 21. maddeyi ihlal eden, kırımızı kart sonrası Karma Alan'da basın mensuplarına açıklama yapmaması gerektiği halde değerlendirmelerde bulunan Sadık'tan savunma alınması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSadık Çiftpınar sezonu kapatabilir
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri