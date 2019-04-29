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Maestro Ljajic

A.Gücü karşısında Kartal’ın ataklarını organize eden Ljajic, harika bir de gol attı

Maestro Ljajic
Adem Ljajic, Ankaragücü maçındaki performansıyla Beşiktaş'ın aldığı galibiyette önemli bir rol oynadı. Takımının hücum organizasyonlarını bir orkestra şefi gibi yöneten Ljajic, mükkemmel bir de gol attı.

BU SEZONKİ 8. GOLÜNÜ ATTI
Sırp 10 numara, Ankaragücü karşılaşmasında attığı golle bu sezon 8. kez fileleri sarmış oldu. Adem Ljajic'in 7 de asisti bulunuyor.

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