Konya’da Cimbom coşkusu

Galatasaraylı taraftarlar liderlik maçı için Konya'ya gelen takımı coşkuyla karşıladı... Havalimanının çıkışını hınca hınç dolduran taraftarlar, futbolcular kapıdan çıkar çıkmaz ellerindeki meşaleleri yaptılar. Futbolcular en çok Fatih Terim, Belhanda, Feghouli ve Muslera'ya ilgi gösterdi.
- Spor
- 29.04.2019
- Gazete
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