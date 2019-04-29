Kartal evinde A.Gücü’nü de devirdi! Zirve ile fark 3’e indi Müthiş bir çıkış yakalayan Siyah-Beyazlılar’ın gollerini Burak Yılmaz (2), Vida ve Ljajic attı. A.Gücü’ne Sacko’nun (pen.) golü yeterli olmadı. Galibiyet serisini 6'ya çıkaran Beşiktaş hem Başakşehir'e hem de haftaya karşılaşacağı Galatasaray'a mesaj yolladı.

Kim tutar Kartal'ı... Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Ankaragücü'nü Vodafone Park'ta 4-1 yenerek üst üste 6. galibiyeti aldı. Siyah-Beyazlılar böylece bitime 4 hafta kala lider Başakşehir'le farkı 3'e indirirken, haftaya derbide konuk olacağı Galatasaray'la puanını da maç fazlasıyla eşitledi.



BURAK YILMAZ YİNE YAZDI

8. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 34'te Sedat vurdu, Karius kornere çeldi.







VİDA İLERİ ÇIKTI, GOLÜNÜ ATTI

53. dakikada fark ikiye çıktı. Burak Yılmaz'ın ortasında Altay'n büyük hatasını Vida affetmedi: 2-0. 61. dakikada Atiba yerde kalınca Beşiktaş penaltı kazandı. Burak Yılmaz skoru 3-0'a taşıdı.





PENALTI ATIŞI TEKRARLANDI

75'te bu kez Ankaragücü penaltı kazandı. Boyd'un vuruşunu Karius kurtardı. Ancak ceza sahası ihlali nedeniyle penaltı tekrarlandı. Bu kez Sacko golü attı: 3-1. 81'de Adem Ljajic perdeyi kapattı: 4-1. tutarl'ı... Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan'nü'tayenerek üst üste 6. galibiyeti aldı. Siyah-Beyazlılar böylece bitimekala lider'le farkı 3'e indirirken, haftaya derbide konuk olacağı'la puanını da maç fazlasıyla eşitledi.dakikada'ın pasıyla soltarafta topla buluşan, rakibindensıyrılarak cezasahası dışından düzgünbir vuruşla topu fileleregönderdi:. 34'tevurdu,kornere çeldi.dakikada fark ikiye çıktı.'ın ortasında'n büyük hatasınıaffetmedi:61. dakikadayerde kalıncapenaltı kazandı.skoru'a taşıdı.'te bu kezpenaltıkazandı.'un vuruşunukurtardı.Ancak ceza sahasıihlali nedeniyle penaltıtekrarlandı. Bu kezgolü attı:81'deperdeyi kapattı: 4-1. TÜM MANŞETLER