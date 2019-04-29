Fenerbahçe 28 yıl sonra ilk kez derbi kazanamadı!

Cumartesi gecesi Kadıköy'de son saniye golüyle Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve sezonun 6. derbisinden de galibiyet alamayan Fenerbahçe 28 yıl sonra bir ilki yaşadı. Fenerbahçe 28 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamladı
3 PUANLI SİSTEMİN EN KÖTÜSÜ
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe kalan 4 maçı kazansa bile 46 puana ulaşacak ve 1.35 puan ortalamasına sahip olacak. Bu da 3 puanlı sisteme geçildikten sonra en düşük puan ortalaması olacak.
TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe 1990/91 sezonunda Metin Aşık başkanlığnda 30 maçta 44 puan toplayarak 1.46 puan ortalamasına sahip olmuştu. Fenerbahçe bitime 4 hafta kala hala ligde kalmayı garantilemiş değil.
3 PUANLI SİSTEMİN EN KÖTÜSÜ
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe kalan 4 maçı kazansa bile 46 puana ulaşacak ve 1.35 puan ortalamasına sahip olacak. Bu da 3 puanlı sisteme geçildikten sonra en düşük puan ortalaması olacak.
TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe 1990/91 sezonunda Metin Aşık başkanlığnda 30 maçta 44 puan toplayarak 1.46 puan ortalamasına sahip olmuştu. Fenerbahçe bitime 4 hafta kala hala ligde kalmayı garantilemiş değil.
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