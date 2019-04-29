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Fenerbahçe 28 yıl sonra ilk kez derbi kazanamadı!

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe 28 yıl sonra ilk kez derbi kazanamadı. Kalan 4 maç kazanılsa bile 1.35 puan ortalaması ile 3 puanlı sistemin en kötü sezonu geri kalacak.

Tarih bunu da yazacak
Cumartesi gecesi Kadıköy'de son saniye golüyle Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve sezonun 6. derbisinden de galibiyet alamayan Fenerbahçe 28 yıl sonra bir ilki yaşadı. Fenerbahçe 28 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamladı

3 PUANLI SİSTEMİN EN KÖTÜSÜ
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe kalan 4 maçı kazansa bile 46 puana ulaşacak ve 1.35 puan ortalamasına sahip olacak. Bu da 3 puanlı sisteme geçildikten sonra en düşük puan ortalaması olacak.



TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe 1990/91 sezonunda Metin Aşık başkanlığnda 30 maçta 44 puan toplayarak 1.46 puan ortalamasına sahip olmuştu. Fenerbahçe bitime 4 hafta kala hala ligde kalmayı garantilemiş değil.

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