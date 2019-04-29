Fenerbahçe 28 yıl sonra ilk kez derbi kazanamadı!

gecesi Kadıköy'desonsaniye golüyleile 1-1 beraberekalan ve sezonunderbisinden de galibiyetalamayanyıl sonrabir ilki yaşadı.yıl aradansonra ilk kez bir sezonuderbi galibiyeti alamadantamamladıbaşkanlığındakikalanmaçı kazansa bilepuana ulaşacak vepuan ortalamasına sahip olacak. Bu dapuanlı sisteme geçildikten sonra en düşük puan ortalaması olacak.sezonundabaşkanlığndatoplayarakpuan ortalamasına sahip olmuştu.bitimehafta kala hala ligde kalmayı garantilemiş değil.