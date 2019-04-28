Trabzon, 22 yıl sonra Fener’i Kadıköy’de yenme fırsatını geri çevirdi 16’da Yusuf, Trabzon’u öne geçirdi. 71’de Sadık kırmızı kartla takımını eksiltti... Fırtına, 10 kişi kalan rakibi karşısında baskı yedi. 90+6. dakikada Valbuena 1 puanı getirdi.

Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzon'a karşı son dakika golüyle 1 puanı kurtardı. 12'de Rodallega'nın şutunda savunmaya çarpan top Harun'u geçtikten sonra direkten geri geldi. 16'da Abdülkadir Ömür'ün şık pasıyla topla buluşan Yusuf Yazıcı mükemmel bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 26'da Soldado'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşu Uğurcan son anda çeldi. 40'ta Yusuf'un şutu kale önünde Skrtel'e çarptı.



VALBUENA'NIN ŞUTU YAN DİREKTE

50'DE Sadık'ın hatalı pasında Trabzon'un golcüsü Rodallega Harun'a baskı yaptı. Topu kapan Nwakaeme'nin pasında Rodallega'nın şutu defanstan geri döndü. 61'de Valbuena'nın ceza sahası içinden şutu yan direkten geri döndü. 68'de Fransız yıldız Valbuena'nın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.



UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

79'da Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme kale dibinden kaçırdı. 83'te Eljif'in şutunu Uğurcan mükemmel kurtardı. 87'de Hasan Ali'nin şutunda Uğurcan kalesinde devleşti. 90'da Dirar karşı karşıya kaçırdı. 90+6'da Valbuena'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı orta direk ağlarla buluştu.



