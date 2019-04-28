Kritik derbi 5 Mayıs’ta Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs pazar günü oynanacak.

TFF Süper Lig'de 31. hafta programını açıkladı. Buna göre Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 5 Mayıs pazar günü oynanacak. Program: 3 Mayıs: 20.30 Sivas-Başakşehir, 4 Mayıs: 19.00 Kasımpaşa-F. Bahçe, 6 Mayıs: 20.00 Trabzonspor- Kayserispor.