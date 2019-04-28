TFF Süper Lig'de 31. hafta programını açıkladı. Buna göre Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 5 Mayıs pazar günü oynanacak. Program: 3 Mayıs: 20.30 Sivas-Başakşehir, 4 Mayıs: 19.00 Kasımpaşa-F. Bahçe, 6 Mayıs: 20.00 Trabzonspor- Kayserispor.
- Spor
- 28.04.2019
- Gazete
Kritik derbi 5 Mayıs’ta
Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs pazar günü oynanacak.
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