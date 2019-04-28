Karaman, Fenerbahçe maçından sonra takımını eleştirdi: O golü yememeliydik

maçısonrasında bu sonucunkendilerine yakışmadığınısöyledi."Zamanzaman basiretimiz bağlanıyor.Son pozisyonatakıldım. Orta yapılacaktopta iki kafacımızbarajda kaldı. Keşke ofaul olmasaydı, keşkebaraj öyle olmasaydı.O golü yememeliydik"ifadesini kullandı.ders alarak yoladevam edeceklerinisöyleyen Ünal Karaman,"Pas trafiği düşündüğümüzünaltındakaldı. Çok basit bir ikipozisyon maçı kazanamamızaneden oldu"diye konuştu.ve F.Bahçe maçlarında yenen son dakika golleriyle ilgili de konuşan Karaman, "Konsantrasyon eksikliği olabilir" dedi. Karaman kendisiyle neden bir sözleşme yapılmadığı sorusuna ise, "Benim hala bir sözleşmem var" cevabını verdi.