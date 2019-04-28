Karaman, Fenerbahçe maçından sonra takımını eleştirdi: O golü yememeliydik

Ünal Karaman Fenerbahçe maçı sonrasında bu sonucun kendilerine yakışmadığını söyledi. Karaman, "Zaman zaman basiretimiz bağlanıyor. Son pozisyona takıldım. Orta yapılacak topta iki kafacımız barajda kaldı. Keşke o faul olmasaydı, keşke baraj öyle olmasaydı. O golü yememeliydik" ifadesini kullandı.
HATALARDAN DERS ALACAĞIZ
Hatalarından ders alarak yola devam edeceklerini söyleyen Ünal Karaman, "Pas trafiği düşündüğümüzün altında kaldı. Çok basit bir iki pozisyon maçı kazanamamıza neden oldu" diye konuştu.
BENİM HALA SÖZLEŞMEM VAR
Beşiktaş ve F.Bahçe maçlarında yenen son dakika golleriyle ilgili de konuşan Karaman, "Konsantrasyon eksikliği olabilir" dedi. Karaman kendisiyle neden bir sözleşme yapılmadığı sorusuna ise, "Benim hala bir sözleşmem var" cevabını verdi.
HATALARDAN DERS ALACAĞIZ
Hatalarından ders alarak yola devam edeceklerini söyleyen Ünal Karaman, "Pas trafiği düşündüğümüzün altında kaldı. Çok basit bir iki pozisyon maçı kazanamamıza neden oldu" diye konuştu.
BENİM HALA SÖZLEŞMEM VAR
Beşiktaş ve F.Bahçe maçlarında yenen son dakika golleriyle ilgili de konuşan Karaman, "Konsantrasyon eksikliği olabilir" dedi. Karaman kendisiyle neden bir sözleşme yapılmadığı sorusuna ise, "Benim hala bir sözleşmem var" cevabını verdi.
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