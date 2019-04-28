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Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak’tan olay açıklamalar! "Şampiyon olamazsak bizi asarlar"

Albayrak, “Bizi ibra etmeyenler Galatasaray’a ihanet ettiler. 8 puan geride olduğumuz zaman ‘Sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz’ diyorduk..A. ksi bir durum olursa o kongrede bize ihanet edenler belki de bizi asarlar...” dedi.




G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, çarpıcı açıklamalara imza attı. Teknik heyete güvenin tam olduğunu veliderden 8 puan geride oldukları zaman şampiyon olacaklarına inandığını belirten Albayrak, "Eğer aksi bir durum olursa o kongrede bize ihanet edenler belki de bizi asarlar!" dedi.

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