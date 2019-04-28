Fırtına’nın 23.topu direkten döndü

Trabzonspor'un bu sezon direklerdeki şanssızlığı bir türlü bitmek bilmiyor. Fenerbahçe karşılaşmasında Rodallega'nın şutu direkten döndü. Böylece Bordo-Mavili takımın bu sezon 30 lig maçında 23 şutu direkten dönmüş oldu. Trabzonspor'da Ekuban'ın 5 vuruşu direkten döndü. Böylece Ekuban direkten dönen top sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
- Spor
- 28.04.2019
- Gazete
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