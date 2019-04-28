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Fırtına’nın 23.topu direkten döndü

’nın direkten dönen şutuyla bu sezon Trabzon’un 23 şutu direkten dönmüş oldu.

Fırtına’nın 23.topu direkten döndü
Trabzonspor'un bu sezon direklerdeki şanssızlığı bir türlü bitmek bilmiyor. Fenerbahçe karşılaşmasında Rodallega'nın şutu direkten döndü. Böylece Bordo-Mavili takımın bu sezon 30 lig maçında 23 şutu direkten dönmüş oldu. Trabzonspor'da Ekuban'ın 5 vuruşu direkten döndü. Böylece Ekuban direkten dönen top sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

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