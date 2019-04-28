Fener geriden gelmeyi seviyor Sarı-Lacivertliler, G.Saray ve Beşiktaş’tan sonra Trabzonspor’u da geriden gelip yakaladı...

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 6 derbi maçın 5'inde rakipleriyle berabere kaldı. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray maçlarında 1-0'dan 1-1'i 2-0'dan da 2-2'lik sonucu yakaladı. Kanarya, Beşiktaş maçınlarında da müthiş bir geri dönüşe imza attı. Fenerbahçe, Siyah-Beyazlılar'a karşı 1-0'dan ve 3-0'dan dönerek beraberliği kurtardı. Dün gece de Trabzonspor karşısında 1-0 geride olmasına rağmen 90+6'da eşitliği yakaladı.