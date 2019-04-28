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Erzurum puanla döndü

Ligde kalmak için savaş veren Erzurumspor, geri düştüğü maçta Antalya ile deplasmanda berabere kaldı.

Erzurum puanla döndü
SÜPER Lig'de düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 12. dakikada Antalyaspor öne geçti. Nazım Sangare'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu. Hakem VAR'a gitti ve golü verdi. 1-0. 52. dakikada ceza sahası içinde Celustka ile girdiği ikili mücadelede Emrah Başsan yerde kaldı. Hakem VAR'dan penaltıyı verdi. Atışı kullanan Sunu maçın skorunu belirledi: 1-1.

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