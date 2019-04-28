Çakır’a kırmızı isyan! Trabzonsporlular, Fenerbahçe maçının ilk yarısında Jailson’un, Abdülkadir Parmak’a yaptığı faulde kırmızı kart bekledi. Hakem ise kartına başvurmadı.

Trabzonsporlular, Fenerbahçe maçının ilk yarısında Jailson'un Abdülkadir Parmak'a yaptığı faulde kırmızı kart bekledi. Hakem Cüneyt Çakır ise pozisyonda faul verirken, kartına başvurmadı. Çakır'ın bu kararı Trabzsporlu futbolcuları bir hayli sinirlendirdi. VAR'A NİYE GİTMEDİ?

Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçeli Jailson'a kart vermemesinin ardından VAR'a gitmemesi de Bordo-Mavililer'i isyan ettirdi.