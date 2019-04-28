Böyle yıpratılacak takım değiliz! Cüneyt Çakır’ın kararlarına tepki gösteren Yanal, “Bu kadar kolay yıpratılacak takım değiliz. Böyle kolay kartları ve tavırları hak etmiyoruz” dedi.

Trabzonspor maçı sonrası konuşan Ersun Yanal, "F.Bahçe bu kadar kolay yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır" dedi. Yanal, ayrıca yakında gerçek Fenerbahçe'yi izleteceklerini söyledi.